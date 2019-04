Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA;

TRAFFICO IN AUMENTO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA CASSIA BIS SI RALLENTA PER UN INCIDENTE TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E LA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE;

PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA, SI RALLENTA IN ENTRATA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA;

RICORDIAMO L’ALLERTA METEO. PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral