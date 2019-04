Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

UN INCIDENTE PROVOCA LUNGA CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

RICORDIAMO L’ALLERTA METEO. PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI.

