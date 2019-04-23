Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
UN INCIDENTE PROVOCA LUNGA CODE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
RICORDIAMO L’ALLERTA METEO. PREVISTI SUL LAZIO VENTI FORTI O DI BURRASCA DAI VERSANTI SUD-ORIENTALI, IN PARTICOLARE LUNGO I SETTORI COSTIERI.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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