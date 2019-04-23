Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE PER UN INCIDENTE PERMANGONO POI LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS, TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE;
RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO B RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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