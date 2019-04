Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE PER UN INCIDENTE PERMANGONO POI LUNGHE CODE SULLA CASSIA BIS, TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LA GIUSTINIANA VERSO LA CAPITALE;

RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO B RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral