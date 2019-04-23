Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO, E SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
SULLA VIA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO B RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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