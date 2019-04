Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO, E SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;

SULLA VIA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;

RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: METRO B RALLENTATA IN DIREZIONE REBIBBIA.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral