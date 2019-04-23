Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO, E SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERIC O MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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