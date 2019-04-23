Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A24 E LA CASILINA;
ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
SULLA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRATA;
RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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