Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 12:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A24 E LA PRENESTINA;

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 INCOLONNAMENTI TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO;

CODE IN ENTRATA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASAL LUMBROSO E L’ALLACCIO COL RACCORDO;

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;

SULLA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRATA;

RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA NELLE DUE DIREZIONI;

