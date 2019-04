Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA E’ CHIUSA TRA LA STAZIONI LIDO DI LAVINIO E PADIGLIONE NELLE DUE DIREZIONI.

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA A24 ROMA TERAMO E TOR BELLA MONACA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.

ED INFINE TRASPORTO MARITTIMO, PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA VENTOTENE – FORMIA DELLA SOCIETA’ LAZIOMAR DELLE 16.30.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

