Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.

IN APERTURA LA NETTUNENSE, RIAPERTA LA STRADA TRA LA STAZIONI LIDO DI LAVINIO E PADIGLIONE NELLE DUE DIREZIONI, LO RICORDIAMO IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE.

PASSIAMO AL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA. IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TOR BELLA MONACA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral