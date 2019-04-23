Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TOR BELLA MONACA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA IN TRATTI SALTUARI TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ANDIAMO SULLA NETTUNENSE DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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