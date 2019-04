Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA, A COMPLICARE ULTERIORMENTE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E CASILINA.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO TRA PADIGLIONE E MARECHIARO.

