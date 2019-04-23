Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO FERRVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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