Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SI STA LENTAMENTE NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA TIBURTNA E CASILINA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO STESSO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral