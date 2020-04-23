Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA NETTUNENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 23+500, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI APRILIA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI VERSO NAPOLI.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI MAGLIANA E PISANA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, FINO AL 9 MAGGIO PREVISTE MODIFICHE AI TEMPI DI VIAGGIO E AGLI ORARI DELLE FRECCE. MAGGIORI DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. IN ENTRAMBI I CASI SONO IN VIGORE I DIVIETI DI ACCESSO E DI ALLONTAMENTO DAI COMUNI E SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. IL DETTAGLIO DELLE CORSE, COME SEMPRE, SUL NS SITO.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral