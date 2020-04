Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA PARLIAMO ANCORA DELLA NETTUNENSE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 23+500, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI APRILIA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA GLI SVINCOLI MAGLIANA E PISANA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA, IN QUESTO CASO PER LAVORI, TRA VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral