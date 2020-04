Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA REGIONALE 207 NETTUNENSE, CHIUSA DA QUESTA MATTINA, LO RICORDIAMO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 23+500 TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DELLA MECCANICA NEL COMUNE DI APRILIA. RIPRISTINATA, DUNQUE, LA REGOLARE VIABILITÀ.

RESTIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA PROVINCIALE 40 STRADA SABOTINO SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE. AL MOMENTO CI SONO CODE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA PANTANELLO E L’INCROCIO CON LA STRADA LITORANEA.

E SEMPRE PER LAVORI TROVIAMO CODE ANCHE IN VIA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SUL SERVIZIO EXTRAURBANO DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, SOPPRESSO SOLO NELLA TRATTA URBANA, IL TRENO 702 IN PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 14:20.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, FINO AL 9 MAGGIO PREVISTE MODIFICHE AI TEMPI DI VIAGGIO E AGLI ORARI DELLE FRECCE. MAGGIORI DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ED INFINE RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

