Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PISANA.
PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, DALLE 22:00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA, CHIUSA LA RAMPA CHE DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO IMMETTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SULLO SVINCOLO PER LA ROMANINA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SULLA CARREGGIATA INTERNA FINO ALL’USCITA TUSCOLANA, RIENTRARE SUL RACCORDO IN ESTERNA E PROSEGUIRE POI FINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral