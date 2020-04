Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PISANA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

LA LINEA TRAM 3 È TEMPORANEAMENTE SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE – TRASTEVERE A CAUSA DI UN INTERVENTO TECNICO AGLI IMPIANTI.

UNO SGUARDO AI CANTIERI

PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, DALLE 22:00 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5:00 DI DOMANI MATTINA, RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA CHE DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO IMMETTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SULLO SVINCOLO PER LA ROMANINA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE SULLA CARREGGIATA INTERNA FINO ALL’USCITA TUSCOLANA, RIENTRARE SUL RACCORDO IN ESTERNA E PROSEGUIRE POI FINO ALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

ED INFINE, RICORDIAMO CHE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

