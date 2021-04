Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 APRILE 2021 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA SERATA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA CASILINA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO SCALO E ANAGNI NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E ACILIA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE PER TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LO SCIOPERO DI OGGI 23 APRILE. METRO, BUS E TRAM A RISCHIO DALLE 20,30 E SINO ALLA FINE DEL SERVIZIO DIURNO

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUONA SERATA

Servizio fornito da Astral