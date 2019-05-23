Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE ROMA FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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