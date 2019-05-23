Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE AL KM 54+000 IN INTERNA, PEROVOCA CODE TRA ARDEATINA E PONTINA.
SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E COLOMBO SEMPRE VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA.
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MEZZOCAMINO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA.
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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