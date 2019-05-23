Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO SEMPRE VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E CENTRO GIANO IN DIREZIONE ROMA.
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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