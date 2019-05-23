Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’ A1 FIRENZE ROMADOVE TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000
SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SYULLA SICUREZZA STRADALE.
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