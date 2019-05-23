Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’ A24 DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
ANCHE SULL’ A1 FIRENZE ROMA TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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