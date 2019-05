Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ROSA GALATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E CASILINA

MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA

SULLA ROMA-FIUMICINO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA DIREZIONE ROMA

DISAGI ANCHE SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN USCITA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA

INFINE SULLA CASSIA BIS CI SONO CODE ALTEZZA LE RUGHE DIREZIONE VITERBO

DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral