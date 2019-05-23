Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E CASILINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
SULLA ROMA-FIUMICINO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE IN USCITA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA
INFINE SULLA CASSIA BIS CI SONO CODE ALTEZZA LE RUGHE DIREZIONE VITERBO
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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