Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 16:20 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E CASILINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SU VIA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA DIREZIONE CASILINA, RESTANDO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRENOVA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE SULLA CASSIA BIS CI SONO CODE ALTEZZA LE RUGHE DIREZIONE VITERBO
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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