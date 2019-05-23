Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:05 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA.
CODE ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE DIREZINE NAPOLI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA TORRENOVA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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