Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:35 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-FIRENZE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FABBRO E ORVIETO DIREZIONE ROMA,
RESTANDO SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE FIRENZE UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
CODE ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE DIREZINE NAPOLI
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITA’ DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIE DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA NEI DUE SENSI.
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE FUORI ROMA
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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