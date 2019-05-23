Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:05 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIE DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA NEI DUE SENSI.
MENTRE SU VIA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITA’ DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA ARDEATINA CODE TRA VIA DI CASTEL DI LEVA E IL RACCORDO DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE FUORI ROMA
CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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