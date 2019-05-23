Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 18:35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA E TRA MAGLIANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO FORTI RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE.
RESTANDO SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA DI VALLERANO E IL RACCORDO
SU VIA LAURENTINA UN INCIDENTE PEROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN USCITA
MENTRE SU VIA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITA’ DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA SANTA MARIE DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA NOMENTANA CODE IN ROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, TOR LUPARA, MENTANA E MONTE ROTONDO NEI DUE SENSI
CODE ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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