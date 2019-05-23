Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 19:35 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA PISANA E AURELIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA.
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL MARE
RESTANDO SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ROMA
MENTRE SU VIA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITA’ DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E PANTANO NEI DUE SENSI
CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE, VILLANOVA E VILLA ADRIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA NOMENTANA CODE IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, TOR LUPARA, MENTANA E MONTE ROTONDO NEI DUE SENSI
INFINE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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