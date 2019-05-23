Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 20:20 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TORRE GAIA E PIU’ AVANTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO DIREZIONE FUORI ROMA
SI RALLENTA SU VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI COLLEVERDE, TOR LUPARA, MENTANA E MONTE ROTONDO NEI DUE SENSI
MENTRE SU VIA SALARIA CODE TRA VILLA SPADA E AEROPORTO ROMA URBE DIREZIONE ROMA
INFINE SU VIA CASSIA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA ROSA GALATI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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