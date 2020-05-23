Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 07:30

di - 23 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI
    NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUSTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, LA CIRCOLAZIONE VIE INFATTI NDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO DALLE 21:00 ALLE 23.30 DI OGGI NELLA TRATTA ACILIA COLOMBO; ATTIVI BUS SOSTITUITIVI. REGOLARE INVECE LA TRATTA PIRAMIDE-ACILIA.
    LAVORI INTERESSANO ANCHE LA LINEA C DELLA MATEROPOLITANA, FINO ALLE 19 DI QUESTA SERA CHIUSA LA STAZIONE DUE LEONI-FONTANA CANDIDA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI VICINE DI GROTTE CELONI E BORGHESIANA.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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