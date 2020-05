Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI

GIORNATA TRANQUILLA PER IL MOMENTO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON VENGONO SEGNALATE INFATTI PARTICOLARI CRITICITÀ, AD ECCEZIONE DI UN INCIENTE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI; RACCOMANDIAMO ATTENZIONE.

DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE, NELLO SPECIFICO IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA LIDO, PER LAVORI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO DALLE 21:00 ALLE 23.30 DI OGGI NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO; ATTIVI BUS SOSTITUITIVI. REGOLARE INVECE LA TRATTA PIRAMIDE-ACILIA.

LAVORI INTERESSANO ANCHE LA LINEA C DELLA MATEROPOLITANA, FINO ALLE 19 DI QUESTA SERA CHIUSA LA STAZIONE DUE LEONI-FONTANA CANDIDA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI GROTTE CELONI E BORGHESIANA SEMPRE A PROPOSITO DELLA LINEA C, SONO IN CORSO LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO; A PARTIRE DALLE 21 SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

