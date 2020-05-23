Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, SONO INFATTI SEGNALATI 2 INCIDENTI, IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA; L’ALTRO IN ESTERNA CAUSA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA. IN QUESTO CASO CONSIGLIAMO DI PERCORERE LA COMPLANARE, NON INTERESSATA DALL’INCIDENTE.
GROSSI DISAGI ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO.
CAMBIAMO ARGOMENTO SULLA SR218 DI ROCCA DI PAPA SONO ANCORA ATTIVI I CANTIERI A CURA DI ASTRAL PER IL RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA TRA I KM 10+500 E 12+000, SIAMO ALL’ALTEZZA DI ROCCA DI PAPA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral