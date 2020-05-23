Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PASSIAMO ALLORA AL TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FINO ALLE 19 DI QUESTA SERA RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE DUE LEONI-FONTANA CANDIDA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. È POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI GROTTE CELONI E BORGHESIANA.
SEMPRE A PROPOSITO DELLA LINEA C, SONO IN CORSO LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO; A PARTIRE DALLE 21 SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
PER IL MOMENTO DAARIANNA CAROCCI È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral