Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 16:30

di - 23 Maggio 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
    SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA OSTIA E CASTEL FUSANO E PIÙ AVANTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FINO ALLE 19 DI QUESTA SERA RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE DUE LEONI-FONTANA CANDIDA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. È POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI GROTTE CELONI E BORGHESIANA.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
    PER ORA DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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