Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2020 ORE 16.20

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA OSTIA E CASTEL FUSANO E PIÙ AVANTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FINO ALLE 19 DI QUESTA SERA RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE DUE LEONI-FONTANA CANDIDA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. È POSSIBILE UTILIZZARE LE STAZIONI GROTTE CELONI E BORGHESIANA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

