Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 17:30

IN APERTURA PARLIAMO DELL’APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO.

PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA IL LIDO DI OSTIA E CASTEL FUSANO E PROSEGUENDO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E C.AL POSTO DEI TRENI È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS SOSTITUTIVA DENOMINATA MB.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

