Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 18:30

SULL’APPIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE. TUTTAVIA PIÙ AVANTI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, PER UN INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO VERSO ROMA.

ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI SONO INFATTI CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI OSTIA E CASTEL FUSANO E PIÙ AVANTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO, SOPPRESSI I TRENI DELLE 18:40 IN PARTENZA DA MONTEBELLO E DELLE 19:20 DA FLAMINIO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

