Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2020 ore 19:30

GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA A12 ROMA TARQUINIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 19+000, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DI ROMA. AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL KM 23+000. A CHI È IN VIAGGIO VERSO LA CAPITALE SI CONSIGLIA DI USCIRE A CERVETERI E RIENTARE A TORRIMPIETRA.

SITUAZIONE COMPLICATA ANCHE NEL TERRITORIO DI VITERBO, PER UN INCIDENTE CHIUSA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, LA STRADA PROVINCIALE 8 VERENTANA ALL’ALTEZZA DEL KM 7+500. CODE IN AUMENTO TRA MARTA E CAMPO NUOVO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SULLA FERROVIA ROMA LIDO QUESTA SERA LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO A PARTIRE DALLE 21:00 E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 04, 06, 064 E 070.

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA: SONO, INFATTI, IN CORSO I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO. A PARTIRE DALLE 21:00, DUNQUE, SOSPESA E SOSTITUITA DA BUS LA TRATTA SAN GIOVANNI – MALATESTA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.

