Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 12:30

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA A24 ROMA TERAMO E ARDEATINA

IN ESTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA

CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCODO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO

SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA IL GRA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA

CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI

PRIMI DISAGI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD OSTIA FINO A FINE ESIGENZE, SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “REVOLUTION ROME SPORT” SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA

RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7.5TONNELLATE SULLA RETE AUTOSTRADALE

IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO È IN ZONA GIALLA, RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 23 ALLE 05.00

