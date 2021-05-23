Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2021 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA A24 ROMA TERAMO E ARDEATINA
IN ESTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA
CODE SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCODO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO
SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA IL GRA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA
CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI
PRIMI DISAGI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD OSTIA FINO A FINE ESIGENZE, SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “REVOLUTION ROME SPORT” SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI PER I BUS DI ZONA
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
RICORDIAMO CHE OGGI FINO ALLE 22 E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7.5TONNELLATE SULLA RETE AUTOSTRADALE
IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO È IN ZONA GIALLA, RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 23 ALLE 05.00
I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral