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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 09:45

di - 23 Maggio 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA
    IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24
    MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFIC OSUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST, VEROS IL CENTRO
    IN USCITA, SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
    SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE EUR
    SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA
    UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN VIA NETTUNENSE, TRA VIA DELLE GROTTE E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFIC OSULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
    SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DEL METRO
    ANCHE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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