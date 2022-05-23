Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA
CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24
MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFIC OSUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST, VEROS IL CENTRO
IN USCITA, SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE EUR
SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA
UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN VIA NETTUNENSE, TRA VIA DELLE GROTTE E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFIC OSULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DEL METRO
ANCHE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral