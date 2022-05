Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TORRENOVA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24

MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFIC OSUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST, VEROS IL CENTRO

IN USCITA, SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE EUR

SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA

UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN VIA NETTUNENSE, TRA VIA DELLE GROTTE E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERMANGONO I RALLENTAMENTI PER TRAFFIC OSULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DEL METRO

ANCHE SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral