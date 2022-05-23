Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 19.05 ERICA TERENZI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV ROMA- NAPOLI
I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 MINUTI OPPURE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Servizio fornito da Astral