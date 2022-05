Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 19.05 ERICA TERENZI

SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.

CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV ROMA- NAPOLI

I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 MINUTI OPPURE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI.

