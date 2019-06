Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELNOSTRO TERRITORIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE

LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI

LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

