Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E PIU’ AVANTI CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE
LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA E BARBERINI
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO
INOLTRE, RICORDIAMO CHE OGGI LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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