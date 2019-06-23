Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E TUSCOLANA, IN CARREGGIATA INTERNA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E PONTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA.
UN INCIDENTE PROVOCA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
ANCHE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA
INFINE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA E PIU’ AVANTI, ANCHE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE TRA ARANOVA E PALIDORO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE
OGGI LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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