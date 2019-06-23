Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E PONTINA, IN CARREGGIATA INTERNA
SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
ANCHE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E OSTIA ANTICA SEMPRE IN DIREZIONE MARE
SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA E PIU’ AVANTI, TRA ARANOVA E PALIDORO
INFINE SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE
OGGI LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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