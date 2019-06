Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E PONTINA, IN CARREGGIATA INTERNA

SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

ANCHE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E OSTIA ANTICA SEMPRE IN DIREZIONE MARE

SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA E PIU’ AVANTI, TRA ARANOVA E PALIDORO

INFINE SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RICORDIAMO CHE

OGGI LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON SARÀ ATTIVA PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE AL CAPOLINEA DI TERMINI/GIOLITTI

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral