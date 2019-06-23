Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA IL TRAFFICO INIZIA A INTENSIFICARSI SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELLE LOCALITA’ DI MARE
SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE TRA MALAGROTTA E PALIDORO
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
SULLA PONTINA CODE TRA RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
INFINE SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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