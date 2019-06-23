Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI TRA ARANOVA E PALIDORO
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
SULL’APPIA CODE ATRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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