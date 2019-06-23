Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA NAPOLI IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE, IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL KM 631 TRA CEPRANO E FROSINONE, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’
PER IL RESTO TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
DA SEGNALARE SOLO LE CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA ARANOVA E PALIDORO
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI ANCHE PER INCIDENTE TRA OSTIA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
E SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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